Polícia Civil detém bando do chocolate na região (assista)

Mais detalhes serão revelados nesta quinta-feira

Exclusivo: A Operação Chocolate Amargo reuniu em Jaboti policiais civis de Tomazina, Ibaiti, Wenceslau Braz e Siqueira Campos nesta quarta-feira, dia 27.

Uma quadrilha com marido, esposa e cunhado foi desmantelada em torno de 14h25m com a apreensão em duas residências no centro jabotiense de cargas receptadas e furtadas de uma distribuidora da Cacau Show. Havia outras marcas do produto também.



Segundo o Npdiario apurou, chegaram a ser detidos uma mulher indiciado, num primeiro momento por receptação e o homem a princípio por apropriação indébita.

Responderão em liberdade.

Cacau Show é uma empresa alimentícia brasileira, localizada em Itapevi, interior de São Paulo e fundada em 1988.