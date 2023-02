Atendimento médico e odontológico para assentamento/Jacaré 

Projeto Saúde no Campo desenvolvido pela secretaria municipal de Saúde

Dezenas de moradores do Assentamento Companheiro Keno foram atendidos nesta terça-feira (07) pelo projeto Saúde no Campo, desenvolvido pela secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho descentralizando atendimentos com o objetivo de facilitar o acesso a serviços da pasta a moradores de comunidades rurais.

Na oportunidade foram inúmeros atendimentos médicos, realizados exames preventivos e exames rápidos para HIV, sífilis e hepatites, atendimentos odontológicos e também orientações com relação ao combate à dengue.

“Mais uma ação da Saúde levando atendimentos até nossa população, aproximando os moradores dos serviços públicos e buscando ampliar o cuidado médico com a nossa população. Quero agradecer a cada servidor da secretaria de Saúde e também da Assistência Social empenhado nesse projeto tão legal e tão importante”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.