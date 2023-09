Projeto de extensão da U.E.N.P. atende diabéticos da região

Ação teve início nesta semana para Bandeirantes e Itambaracá

O projeto de extensão “Promoção de Saúde ao Paciente Diabético”, do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), atenderá cerca de 300 pacientes com diabetes de Bandeirantes e Itambaracá já a partir deste mês.

A ação teve início nesta semana na Unidade de Saúde Básica União, no centro de Bandeirantes, com atividades para idosos como verificação de pressão arterial, glicemia capilar (teste de diabetes) e atividade física.

A equipe multiprofissional responsável pelo projeto realizou uma roda de conversa sobre alimentação saudável, com orientações para prevenção e controle de hipertensão (pressão alta) e diabetes. Todas as ações do projeto acontecerão através de uma parceria entre a UENP e as secretarias de Saúde e de Ação Social dos municípios. As próximas ações ocorrerão na Unidade de Saúde Invernada, em Bandeirantes, e na UBS de Itambaracá.

Com o objetivo de desenvolver ações voltadas à conscientização e à promoção da saúde de pacientes diabéticos, o projeto entregará uma caderneta para que os idosos façam anotações da glicemia, da pressão e da medicação. “Dessa maneira, conseguiremos acompanhar os pacientes diabéticos para que eles não tenham complicações em relação a questões de medicação, de glicemia e de hemoglobina glicada”, observa a coordenadora do projeto, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo.

A professora ainda destaca que o projeto fará outros diagnósticos importantes. “A atividade física também é primordial no controle do diabetes. É necessário tomar medicação de forma correta e manter alimentação mais adequada. São questões que envolvem o controle da glicemia e do diabetes, sempre pensando em evitar as complicações”, conclui.

A nutricionista Lillian Cibelle Francisco, que abriu a roda de conversas no lançamento do projeto, destaca que é necessário ter uma alimentação bastante variada e rica em proteína nessa faixa etária. “A gente sabe que a maioria dos idosos tem propensão a doenças como diabetes e hipertensão que estão relacionadas à alimentação. Então, quanto mais natural e mais saudável for a alimentação, menor serão os riscos de as doenças acontecerem e maior o controle delas em pacientes que já apresentarem”, acentua.

A enfermeira responsável pelo projeto, Kathleen Louise Bernini, avaliou a primeira ação como enriquecedora. Segundo ela, a equipe multiprofissional formada para atender os cerca de 300 pacientes é extremamente capacitada. “Temos profissionais de várias áreas como Educação Física, Farmácia e Enfermagem e, através desse grupo, nós vamos realizar atividades físicas, avaliações, acompanhamentos e encaminhamentos necessários para melhoria da qualidade de vida desses pacientes, visando contribuir com a prevenção de complicações da doença e redução de números de mortes prematuras”, enfatiza.

O projeto de extensão será financiado com recursos do Fundo Paraná e terá duração de 12 meses. O projeto é coordenado pela professora Simone Castanho e conta com uma equipe multidisciplinar formada pela enfermeira Kathleen Bernini e pelos estudantes Ana Beatriz Pagoti da Silva, Elisa Simis Poli, Rebeca Vitória Lima Romanini, Danilo Félix da Silva, Gabriel Otávio Rocha da Silva e Vítor Manoel Almeida Alves.