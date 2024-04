“PT ficará mais forte no Norte PIONEIRO”

Encontro de militantes contou com presença de pré-candidatos

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) reuniu-se no FDS com lideranças, filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores de 20 municípios do Norte Pioneiro, para reforçar a necessidade do PT se organizar para as eleições municipais deste ano. “Precisamos lançar uma boa chapa de vereadores do PT aqui em Ibaiti e na região. Assim, vamos implementar com mais facilidades as políticas do governo Lula no município”, disse o deputado que aproveitou o encontro em Ibaiti para prestar conta de seu mandato.

No encontro, Zeca Dirceu também afirmou que as eleições municipais de 2024 são decisivas para as eleições presidenciais em 2026. “As eleições de outubro será uma espécie de primeiro turno de 2026 e o PT precisa ter chapas fortes na disputa das prefeituras, levando em conta nossos partidos aliados”, disse às lideranças.

“Temos um grande desafio no Paraná que passa pela eleição de um grande número de vereadores e prefeitos, o que será muito importante para 2026 reelegermos o presidente Lula. Para essa missão contamos com a militância e as lideranças daqui de Ibaiti e todo Norte Pioneiro”, disse.

O encontro de militantes contou com a presença de pré-candidatos a vereadores e vereadoras, cerca de 170 lideranças municipais. “Precisamos de lideranças que estão na base e estejam dispostas a compor chapas de vereadores e vereadoras. Agradeço aos que já se disporam, assim como o Valter do PT, em Santo Antônio da Platina, uma cidade polo do Norte Pioneiro, com cerca de 50 mil habitantes”, convocou o deputado.

No encontro, o deputado também conversou com Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, presidida pela produtora Cintia Mara Souza, pré-candidata à prefeita de Pinhalão, a capital paranense do café especial. “Aqui no Paraná as mulheres são as principais produtoras de café especial, é uma área que merece nossa atenção especial em Brasília. Levarei demandas de muitas áreas para o governo Lula e fazer o Norte Pioneiro cada vez mais forte”, concluiu.