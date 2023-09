Em Bandeirantes, Ratinho e Romanelli inauguram passarela

Na BR-369 dando acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) acompanha nesta sexta-feira, 29, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) na inauguração da passarela na BR-369 de acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes.

É um investimento de R$ 5,5 milhões que vai também incentivar o turismo religioso no Paraná.

A passarela tem uma seção de 55,60 metros sobre a rodovia e um trecho em rampa de 42,2 metros com estrutura em concreto armado pré-moldado. A largura é de 5,14 metros, o que permite a travessia de duas pessoas em cada sentido. Com a passarela, diz Romanelli, o acesso do Santuário à Gruta Nossa Senhora de Lourdes e ao Nove Coros de Anjos será facilitado. No local, também está sendo construída uma rotatória em nível na rodovia, com novos acessos e um retorno para Bandeirantes.

O complexo do Santuário é um dos principais destinos do turismo religioso do Paraná. Mensalmente, no dia 29, as celebrações atraem cerca de 15 mil pessoas. Já nas comemorações ao Dia de São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro, são três dias de celebrações que reúnem mais de 50 mil pessoas diariamente, de várias partes do Paraná e do Brasil.

O Santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo.

A entrega da passarela faz parte da agenda de trabalho de Romanelli nesta quinta-feira (28) e sexta-feira que inclui uma série de compromissos em mais cinco cidades do Norte Pioneiro: Congonhinhas, Cornélio Procópio, Sertaneja, Joaquim Távora e Carlópolis.

Nesta quinta-feira em Congonhinhas, o deputado visita o Colégio José Domingues da Costa e em seguida, tem um encontro com lideranças da cidade e região. À tarde, visita a Escola de Campo Patrimônio do Vaz e a Associação de Agricultores da Fazenda Congonhinhas.

Depois, em Cornélio Procópio, tem uma reunião com o prefeito Amin Hannouche (PSD) e à noite participa em Sertaneja da abertura do Rodeio de Paranagi.

Na sexta-feira, Romanelli será entrevistado pelo radialista Gildo Alves em Cornélio Procópio. Após, o deputado e o governador inauguram a passarela do Santuário São Miguel Arcanjo.

E, às 18h, em Carlópolis entrega as novas salas de cirurgias e novas de internação do Hospital São José e participa ainda do lançamento da ampliação do portfólio de atendimento cirúrgico de urologia e ortopedia do hospital.