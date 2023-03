Ação conjunta das polícias militar e civil

As Polícias Militar e Civil de Cambará, em ação conjunta, localizaram um carro produto de roubo em Jacarezinho, crime ocorrido na semana anterior, em que dois homens, um armado de revólver, rendeu a proprietária e subtraiu o carro.

O veículo estava estacionado no Bairro Ignez P Hamzé e estava em posse de duas menores, com as quais também foram encontradas porções de cocaína. As duas foram apreendidas e encaminhadas para Delegacia de Polícia de Cambará.