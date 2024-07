Japira: Regularização fundiária urbana

Deputado Romanelli elogiou iniciativa

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou na quarta-feira, 3, da entrega de 102 títulos de regularização fundiária para famílias de Japira, no Norte Pioneiro, e ressaltou a importância do reconhecimento da propriedade dos imóveis. “Viver em um imóvel próprio e regular confere justiça social. Hoje, estas famílias deixam de viver em um capital morto para se tornarem donas de um imóvel com valor de mercado”, afirmou.

O deputado, que já foi responsável pela política estadual de habitação e presidente da Cohapar entre 2003-2006 e 2011 até 2014, lembra que os primeiros programas de regularização foram iniciados há duas décadas. “O fato é que iniciamos este movimento para solucionar um problema que ainda envolve milhões de famílias. Agora, temos diversas ações em andamento, na Justiça, no Legislativo e no Executivo, para promover a regularização de imóveis no meio urbano”, disse Romanelli.

De acordo com o prefeito Paulinho Morfinati (PSB), as famílias atendidas em Japira moram nos bairros Vila Nova e Vila Esperança e do Distrito Novo Jardim. Eles receberam suporte do programa Casa Fácil, na modalidade Escritura na Mão/Morar Legal Paraná, que é coordenado pela Cohapar em apoio às prefeituras. Os custos da titulação foram custeados com recursos do Fundo de Combate à Pobreza.

Jundiaí do Sul – Ainda na quarta-feira, Romanelli entregou ao prefeito Eclair Rauen (União) um novo caminhão compactador para reforçar a coleta em Jundiaí do Sul. O veículo foi adquirido pela prefeitura com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 620 milhões.