Rodovia entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva tem conservação

Programa vai garantir mais segurança, conforto e agilidade aos usuários

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou a conservação da PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, em uma extensão de 52,7 quilômetros.

As melhorias são realizadas por meio do programa de conservação do pavimento Proconserva, uma iniciativa que prevê tapa-buracos, remendos profundos e superficiais, reperfilagem, microrrevestimento, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. Este trecho da PR-092 especificamente está incluso no lote D do Proconserva, na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR, que vai atender 373,26 quilômetros de rodovias estaduais, com um investimento de R$ 49,62 milhões.

Atualmente os 52,7 quilômetros entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva já receberam tapa-buracos emergencial em toda sua extensão, melhorando a trafegabilidade e as condições de segurança, e agora estão em andamento os remendos superficiais em todos os segmentos que apresentam danos restritos ao pavimento, e nova sinalização horizontal nos locais em que a pista já foi atendida.

O trecho foi contemplado recentemente também por outro programa do DER/PR, o de Conservação de Faixa de Domínio, que realiza serviços como roçada manual da vegetação no entorno da rodovia, limpeza e pintura de dispositivos de drenagem, limpeza e manutenção de sinalização vertical, e limpeza e pintura de obras de arte especiais, entre outros.

A ligação entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva está inclusa, ainda, em mais uma iniciativa: o programa de manutenção e reparos de obras de arte especiais (OAE) que atende rodovias estaduais de todo o Paraná. No trecho vão receber melhorias nos próximos meses o viaduto sobre a ferrovia no km 219,52, perímetro urbano de Arapoti, e o viaduto também sobre uma ferrovia no km 240,24, próximo a Calógeras, distrito de Arapoti. Neste contrato de melhorias em OAE serão atendidas 17 estruturas na região, um investimento de R$ 6,44 milhões.

RURAL – A Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR está realizando melhorias em outro trecho da PR-092, desta vez entre Jaguariaíva e o viaduto sobre a ferrovia no limite com Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira. O trecho é não pavimentado, sendo considerado uma estrada rural. Estão em andamento os serviços de reconformação do leito da rodovia por meio de serviços de patrolamento. O contrato também inclui melhorias no sistema de drenagem e cascalhamento, entre outros. São R$ 5,96 milhões de investimento para atender 102,45 km de rodovias não pavimentadas, incluindo trechos da PR-151 e PRC-272.