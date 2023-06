Romanelli defende Delegacia da Mulher em Joaquim Távora

Encaminhamento de requerimento ao Secretário de Segurança Pública

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) encaminhou um pedido de informações ao secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, sobre a possibilidade da instalação de uma Delegacia da Mulher em Joaquim Távora, município do Norte Pioneiro do Estado.

No requerimento, Romanelli sustenta que o pedido atende diversas solicitações das lideranças políticas municipais. “A delegacia especializada no atendimento à Mulher é um serviço essencial. Recebemos esta demanda de Joaquim Távora e encaminhamos ao secretário na esperança de que esta reivindicação seja atendida. Vamos trabalhar para que isso se torne realidade”, afirmou Romanelli.

“Temos recebido uma atenção especial do deputado Romanelli e este pedido é uma necessidade do nosso município e pode atender toda a região”, afirmou o prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela (Pode). Os dois estiveram nesta segunda no Palácio Iguaçu para a solenidade de liberação de novos veículos para a Polícia Civil.