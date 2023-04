‘Saúde da Mulher’ vai zerar filas em Ribeirão

Iniciados atendimentos para mamografia e preventivo

A Carreta SESC Saúde da Mulher deu início aos atendimentos para exames de mamografia e papanicolau (preventivo) em Ribeirão Claro.

Ao todo serão realizados mais de 600 exames totalmente gratuitos durante os 30 dias de funcionamento da unidade móvel, que vai permitir zerar as filas de espera para estes exames.

Durante o lançamento oficial da Carreta, o diretor do Sesc Paraná, Emerson Sextos, representando o presidente do Sistema Fecomércio Darci Piana, ressaltou que em parceira com a prefeitura de Ribeirão Claro, a carreta visa transformar a vida das mulheres.

“A unidade móvel está ativa há três anos, em várias cidades do Paraná. E se ela salvou pelo menos uma vida já valeu a pena. Temos uma equipe treinada e especializada para o melhor atendimento com equipamentos de última geração”, disse Emerson.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice Ana Maria Baggio Molini destacaram ser a primeira vez que a cidade recebe o benefício.

“Essa ação vem de encontro com o que nos propusemos durante o pleito eleitoral. Uma gestão diferenciada olhando para o futuro. E quando fazemos nosso trabalho com amor, dedicação, carinho e determinação quem ganha é a população”, comentou o chefe do executivo.

A vice-prefeita que atua como coordenadora da Saúde, lembrou que a carreta poderá zerar as filas, pois tem pacientes aguardando desde 2022 para realizar mamografia.

A carreta estará atendendo com duas técnicas em radiologia, duas enfermeiras e uma administrativa. Cada exame será realizado em apenas 15 minutos, sendo o de mamografia um aparelho digital considerado o melhor do mercado atual.

Além disso, o Sesc dispõe de parceria com o Hospital de Amor (Barretos-SP) e com o Hospital Erasto Gaertner (Curitiba-PR) ambos considerados referência nacional no diagnóstico e tratamento de câncer.

As vagas são limitadas e as inscrições ainda estão abertas. Basta entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima. Poderão se inscrever para o preventivo mulheres entre 25 e 64 anos, e para mamografia mulheres entre 50 e 65 anos.

O lançamento oficial da campanha, contou também com a presença dos gerentes executivos do Sesc e Senac de Jacarezinho Dimas Fonseca e Antenor Pinheiro, do presidente da Câmara de Ribeirão Claro, Odair do Prado, da secretária de Saúde Karina Jorge, dos vereadores Cíntia Regina Nardo, Jessé Gonçalves Dias, Lindomar José Baggio e Vanderlei Luiz de Carvalho, da primeira-dama Elizangela Paschoal Bonato, do ex-prefeito Francisco Carlos Molini, secretários e convidados.