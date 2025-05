Secretário Canziani NÃO SAIU DO PSD

E também preside o Avante

Muitas pessoas que viram na TV aberta na noite desta sexta-feira, dia 30, o Secretaria Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital Alex Canziani (fotos) como presidente do partido Avante, estranharam. Ele apareceu na propaganda institucional da sigla.

“Continuo no PSD… Os estatutos dos dois partidos permitem”, disse na manhã deste sábado, 31.

Disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa no ano que vem.

A carreira política de Alex Canziani teve início em 1988, quando ele foi eleito vereador em Londrina. Reeleito no cargo, Canziani chegou ao cargo de vice-prefeito de Londrina em 1996. Em 1998 foi eleito deputado federal. No ano seguinte se licenciou do cargo para ocupar a chefia da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado do Paraná. Foi deputado federal por cinco mandatos – 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015 e 2015-2019. Assumiu o atual cargo em janeiro do ano passado.

É pai da deputada federal Luisa Canziani (PSD).

