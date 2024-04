Vice-prefeita se filia ao MDB/Jacarezinho

Ela também é secretária municipal de Educação

Exclusivo: A vice-prefeita Patrícia Martoni (foto no centro) agora é do MDB. A filiação ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia quatro, e foi abonada pelo Coordenador regional do partido, Flávio Zanrosso (prefeito de Tomazina) e o presidente da comissão executiva local, Airton Setti, em Jacarezinho. Na imagem, também aparece Lincoln Calixto.

A articulação foi do deputado estadual licenciado e secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Mauro Moraes, dada a proximidade com Patrícia, que é também secretária municipal de Educação.

Ela agradeceu aos integrantes da ex-sigla, União Brasil e a recepção calorosa feitas pela direção da nova legenda, “nossa intenção sempre é ajudar a cidade e estamos graças pelo apoio e prestígio”, disse.

Zanrosso enalteceu a vice-prefeita, sua trajetória vitoriosa e produtiva e lembrou que sua presença fortalece o MDB do Paraná.

Procurado, o deputado disse por telefone, que a mudança partidária melhora o ambiente no grupo, pacifica e amplia a força política de todos, incluindo o prefeito Marcelo Palhares e se mostrou grato com as lideranças emedebistas.