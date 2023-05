Acidente ocorreu na manhã deste sábado no KM 140

Um Fiat Crono capotou em torno de 7h50 deste sábado, dia 13, no KM 140 da BR-153, em Ibaiti sentido Ventania. Havia duas pessoas no veículo.

Quando a Defesa Civil ibaitiense e o Corpo de Bombeiros platinense chegaram, os ocupantes já não estavam mais no local.

Assim, não houve intervenção no socorro dos feridos.

As informações são do Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina.