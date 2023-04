Platinense roubado a mão armada em casa

Dupla de bandidos roubou carro, dinheiro e celular

O dono do Bar do Zoreia (fotos) foi dominado e amarrado em sua casa, nos fundos do seu estabelecimento comercial de manhã na quinta-feira, dia 20, na rua Dom Pedro II, centro de Santo Antônio da Platina.

A PM foi ao local e ele relatou ter sido surpreendido por dois homens magros e altos com roupa escura e capacetes de motocicleta e um deles de revólver.

Os marginais ameaçaram e perguntaram onde estariam as joias e ouro. Levado até o quarto, havia dinheiro em espécie. A quantia e o celular da vítima foram roubados. Preso no banheiro, demorou para conseguir sair e pedir ajuda.

Na sequência, percebeu que seu carro, um VW/Gol (foto) havia sido levado também.

Só que os policiais militares encontraram o veículo na entrada da Fazenda Regina Helena com a chave na ignição. Foi recuperado e devolvido ao proprietário.

As buscas pelos ladrões prosseguem.