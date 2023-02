SINDICATO RURAL DE SAPOPEMA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

A Comissão para formação da Junta Governativa do Sindicato Rural de Sapopema, representada pelo Sr. Fabio Antonio Maximiano de Souza, conforme o estatuto da entidade, convoca todos os produtores enquadrados no Plano CNA a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 08:30 horas, na sede do Sindicato na Avenida Manoel Ribas nº10, Sapopema/PR.

Pauta do dia:

Eleição e Posse da Junta Governativa para um mandato de até 180 dias. Aprovação da anuidade associativa. Assuntos gerais.

Assembleia será realizada em primeira convocação com 2/3 dos associados e uma hora após com qualquer número.

Sapopema, 06 de fevereiro de 2023

Fabio Antonio Maximiano de Souza

Av. Manoel Ribas, n°10, Sapopema/Pr