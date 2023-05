Norte Pioneiro tem promotor empossado

É de Ribeirão do Pinhal e a mãe mora em Santo Antônio da Platina

Entre os sete novos promotores substitutos do Ministério Público do Paraná que foram recentemente empossados, um é norte-pioneirense. Alan Ayala da Silva (fotos), aprovado em concurso público realizado em 2021, que contou com 4.544 inscritos.

A solenidade de posse, realizada na sede da instituição em Curitiba, foi prestigiada por integrantes do MPPR, familiares e amigos dos empossado.

Natural de Ribeirão do Pinhal, Alan iniciou carreira na comarca de Pinhão (município paranaense de 30 mil habitantes).

Aluno de escola pública a vida toda, com uma trajetória de esforço e dedicação, tem 38 anos, é solteiro e filho da Maria Helena costureira, que tem salão na Rua Rui Barbosa, perto do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

A sessão solene foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, e teve início com a execução dos Hinos Nacional e do Paraná, pelo quarteto de saxofones da banda da Polícia Militar do Paraná. Em seguida, os novos membros receberam as vestes talares, prestaram o compromisso legal e assinaram o termo de posse, lido pelo promotor de Justiça Wilde Soares Pugliese, secretário do Conselho Superior do Ministério Público.

Boas-vindas – Ao recepcionar os novos agentes ministeriais, a corregedora-geral do MPPR, procuradora de Justiça Rosângela Gaspari, destacou a importância da proximidade e do contato direto com a população, que resultam em visibilidade institucional e segurança para a sociedade: “Estou certa de que vocês possuem capacidade técnico-jurídica para representar o Ministério Público, mas é preciso ir além. Para ser o promotor de Justiça que a sociedade espera e merece, é preciso ter iniciativa, sensibilidade e resolutividade. Deixem a porta do gabinete aberta, recebam as vítimas, visitem as casas de acolhimento e conheçam a comunidade. Vocês podem mudar a vida e minimizar o sofrimento das pessoas”.

Por sua vez, o presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), promotor de Justiça André Glitz, destacou os deveres decorrentes da parcela do poder do Estado conferida aos novos promotores de Justiça pela Constituição Federal para desempenharem a missão institucional do Ministério Público. “É uma enorme responsabilidade, que deve ser empregada em benefício da sociedade paranaense. Vocês agora fazem parte da história de uma instituição pujante, corajosa, moderna e independente”, declarou, colocando a Associação à disposição dos novos integrantes: “A APMP estará sempre ao lado de vocês, para que possam cumprir com independência e de forma combativa essa importante missão que assumem a partir de hoje.”

Enfrentamento de injustiças – O promotor substituto Vinicius Ribeiro de Rezende discursou em nome dos recém-empossados, ressaltando o compromisso de ingressar em uma instituição cujo desenho constitucional impõe um protagonismo na sociedade. “Vivemos em uma sociedade doente, marcada pela violência, por escândalos de corrupção e pela violação aos direitos mais básicos, fatos que reforçam a necessidade de um Ministério Público atuante e independente, que sirva à sociedade e que seja um instrumento de promoção de justiça”, declarou.

Lembrando a função o papel do promotor de Justiça, acrescentou: “Ao lado do bom exercício de nossas atribuições, estão a indignação e o contínuo agir no enfrentamento das injustiças. Não podemos nos contentar com o trabalho meramente protocolar de findar processos. Devemos sempre lembrar que por trás dos números dos autos existe uma pessoa, existe uma vida”.

Missão – No encerramento da cerimônia, Giacoia, aconselhou os novos integrantes a atuarem com humildade e amor na nova etapa de suas vidas que será traçada nas fileiras ministeriais, acrescentando que: “A postura de um promotor de Justiça vai muito além de um mero escriba de matéria cartorária, como figurante de um jogo de cena para manutenção do status quo e dos privilégios de sempre. Preparem seus corações para essa missão, façam a opção pelos mais vulneráveis, não silenciem diante da injustiça, denunciem as hipocrisias políticas e honrem aqueles que nos antecederam e escreveram os belíssimos capítulos da história do glorioso Ministério Público da terra das araucárias”.

A mesa solene da posse foi integrada também pelo subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Mauro Sérgio Rocha; pela subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Samia Saad Gallotti Bonavides; pelo procurador de Justiça Milton Riquelme de Macedo, ex-procurador-geral e decano; pelo procurador de Justiça Moacir Gonçalves Nogueira Neto, representando o Conselho Superior; pelos ex-procuradores-gerais de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto e Ivonei Sfoggia; pelo procurador de Justiça Vani Antônio Bueno, coordenador de Segurança Institucional; e pelo ouvidor-geral eleito João Henrique Vilela da Silveira.