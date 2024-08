wwwwwwwwwwwwww

Júlio César Michelucci Tanga, juiz de Direito da Vara dos Juizados Especiais da Comarca platinense

outor JULIO CESAR MICHELUCCI TANGA, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível,. Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio … email assessoradm@hcl.org.br Denise não passa 3379-2600 (43) 3343-3300 fçlipe gustavo Hospital do Câncer de telefone hospital do cancer de londrina 3379 2701

Há cerca de seis anos há negociações e, enfim, houve a doação de um prédio que seria originalmente uma UPA , além de um terreno ao lado, para o Hospital do Câncer de Londrina, que teria uma unidade instalada em Santo Antônio da Platina. A diretora-executiva institucional do HCL, Mara Fernandes, participou de todas as reuniões. A população de todo o Norte Pioneiro acompanhou, interessada, o assunto, mas há vários meses que inexistem mais informações. Deixamos recados por telefone no HC e não aconteceu o retorno. Finalmente, no fim de semana, nos deram seu e-mail para uma possível explicação pública. Disseram que você não atende telefone. Pode, por favor, nos detalhar o que houve , por escrito? Obrigado. Valcir Machado, telefones fixo 43 3534-5408 e celular 991333-8175 (WhatsApp).

O

wwwwwwww

to Antônio da Platina, PR – Depois de quatro anos, finalmente a população da região pôde comemorar ontem a inauguração do Hospital Regional do Norte Pioneiro. A unidade hospitalar será referência no atendimento de traumas e clínica cirúrgica para 26 municípios da região. A solenidade aconteceu ontem à tarde, com a presença do vice-governador Orlando Pessuti. A partir de hoje, a legislação eleitoral proíbe governadores e vice de inaugurarem obras públicas.

Construído em 2001 através de um convênio entre a pref

nto desde 2002, o hospital ficou todo esse tempo se atender um único paciente por conta de discussões em torno do seu gerenciamento e pela falta de equipamentos e estrutura humana. Na época a obra custou R$ 6 milhões.

A abertura do hospital somente começou a ser viabilizada no final do ano passado, quando foi assinado um convênio entre a Secretaria de Saúde do Paraná e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), com o objetivo de viabilizar o gerenciamento da unidade.

De acordo com o prefeito de Santo Antônio da Platina, José Ritti Filho (PMDB), a intenção foi dar caráter regional para o hospital e para isto foi necessário desenvolver parcerias entre os municípios da região. “Foi uma decisão coletiva entre os prefeitos do Norte Pioneiro, Sesa e Cisnorpi”, disse o prefeito, se referindo ao fato da unidade estar aberta a todos os municípios da região e não apenas à população da cidade.

aaaaaaaaa

Além dos investimentos para implantação do Hospital do Norte Pioneiro, o Governo do Estado repassa mensalmente mais R$ 90 mil para a 19.ª Regional de Saúde, R$ 30 mil para o Consórcio Intermunicipal de Saúde e R$ 60 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Além disso, foram investidos R$ 440 mil na construção da Unidade de Saúde de Japira. Foram entregues 24 ambulâncias de simples remoção para os municípios da região. A atual gestão também prioriza os programas estratégicos, como o Programa Saúde da Família, que teve aumento do número de equipes qualificadas de 52 para 72 e equipes de saúde bucal de 17 para 43.

Oito hospitais da região participam da política nacional para os Hospitais de Pequeno Porte, que possibilita o repasse de recursos para o custeio das atividades previstas no Plano de Trabalho. Os recursos para a cobertura do impacto financeiro serão divididos igualmente entre o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde. Ainda foram repassados R$ 288 mil em equipamentos dentro do Programa de Gestação de Alto Risco para a Santa Casa de Jacarezinho.

A região conta com sete unidades de atendimento da mulher e criança em Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Jaboti, Cambará e Conselheiro Mairink.

Compartilhe esse post!