Romanelli estará na reunião da Amunop

Nesta sexta-feira em Cornélio Procópio

O deputado Luiz Claudio Romanelli (foto) participa nesta sexta-feira, 19, da reunião de prefeitos da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop). O tema do encontro, que começa às 9 horas, na Câmara Municipal de Cornélio Procópio, é a definição de ações relativas ao atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio.

“Saúde pública é a maior demanda da população e sempre será um grande desafio para os gestores públicos. Fortalecer os serviços de unidades hospitalares que atendem pelo SUS é essencial para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade e perto do lugar onde vivem”, defende Romanelli.

Segundo ele, a inauguração do hospital regional Pioneiro Amin Hannouche e a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Cornélio Procópio fazem parte de uma política pública assertiva, adotada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), para descentralizar os serviços de saúde e fortalecer o atendimento de toda a região.

Veículos e casas – Após o compromisso com prefeitos, o deputado segue para Sertaneja e, em conjunto com o prefeito Jamison Donizete (PSD), participa da entrega oficial de duas novas vans que serão utilizadas para transporte de alunos do município. O evento será às 13h30.

Logo depois, às 16 horas, Romanelli estará na cidade de Primeiro de Maio para a inauguração do Residencial Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, que tem 30 casas. Segundo o deputado, é um projeto habitacional importante que foi conquistado em parceria com a prefeita Bruna Casanova (PSD).

Figueira – A agenda de Romanelli começa na noite de quinta-feira, 18, a partir das 20 horas, com a presença na abertura oficial da ExpoFigueira, ao lado do prefeito do município, José Carlos Contiero (União). O evento acontece no Parque de Exposições Aristides Sampaio.