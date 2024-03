SAIBA TUDO sobre a execução de casal em S. Antônio da Platina

Duplo assassinato tem repercussão estadual

Exclusivo: Aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, dia 13, na rua Portugal (Vila Santa Terezinha, antiga Vila Quarenta, ao lado do bairro Santa Mônica). Um casal foi executado a tiros perto da residência onde morava.

A Polícia Militar e o corpo de bombeiros deram os primeiros atendimentos.

Quando as corporações chegaram Francislaine da Silva Santos (foto) já estava sem vida com perfurações de arma de fogo, assim como Rodrigo Martins (foto). O homem teve quase a cabeça decepada pelo tiro de fuzil que recebeu no rosto.

O corpo foi coberto por uma manta térmica.

Testemunhas indicaram que bandidos encapuzados, altos e de cor branca, portando pistolas e fuzis e usando coletes balísticos, abordaram as vítimas num Chevrolet Cobal Lt (fotos), ordenaram que descessem do carro, o que fizeram tentando escapar a pé, sem conseguir, sendo alvejados com muitos tiros.

Uma senhora também foi atingida e socorrida, porém sem risco de morte

Os elementos fugiram num Renault Sandero (foto) encontrado na sequência pelos bombeiros no povoado rural chamado Platina, a cerca de cinco quilômetros do local do crime.

Casal morto seria envolvido com o crime. A guerra do tráfico teria motivado a ação violenta.

Um dos assassinos foi identificado e é perigosíssimo. Está foragido desde maio do ano passado. Tem mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações críveis, foi ele quem invadiu um bar e matou um suposto desafeto e uma professora que era inocente (veja link da matéria abaixo) e também o mesmo envolvido com a quadrilha flagrada no início de 2024 com dinamite e prisão de marginal do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Santo Antônio da Platina (link abaixo).

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Veja notícia sobre acusado: https://npdiario.com.br/policial/confirmados-23-kg-de-tnt-esposa-de-lider-do-pcc-tambem-presavideos/

Link de outro crime relacionado: https://npdiario.com.br/sub-capa/sepultado-corpo-de-professora-assista/