v Siqueira Campos

↘️ Atendimento de Sinistro de Trânsito com vitima

↘️ Sinistro Tipo: Complexo

▶️Data: 09/08/2024

↘️Horário;

Fato: 20h30

Com: 21h00

Local: 21h20

Final: 23h00

↘️Local PR 092 Km 287+500m

Município: Siqueira Campos

↘️ V01: Veículo articulado, Placas: RLD6I00, MJX0218 de Itajai/SC

➡️ Condutor do V01: João Hilário da Veiga Junior, 23 anos, masculino, sem ferimentos. Realizado o teste de etilômetro no condutor e o resultado foi de 0,00 mg/l

➡️ V-02: Veículo Articulado, Placas de Goiânia/GO

➡️ Condutor V02: Rozenildo Pereira da Silva, 52 anos, masculino, ferimentos leves. realizado o teste de etilômetro e o resultado foi de 0,00 mg/l

↘️Síntese: Conforme dados colhidos no local e declarações dos condutores, trafegava o veiculo Articulado 01 pela Rodovia Estadual de prefixo PR-092 no sentido Siqueira Campos ao Entr. da PRc 272 e ao atingir o Km 287+500m envolveu-se em um sinistro de trânsito do tipo complexo, onde abalroou na lateral do Veículo articulado 02 o qual trafegava no sentido contrário, que ato continuo capotou as margens direita da via, base seu sentido de tráfego.

BATEU: M7F3D29A6FBD/6

BOU n° 2024/985407

↘️ Pista Simples. Faixa dupla continua amarela. Curva fechada

↘️ Tempo: Chuvoso.

↘️EQUIPE:

👮🏻‍♂️Cb. Cleiton

👮🏻‍♂️Cb. Magalhães