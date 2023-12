Morre jovem de 23 anos em SIQUEIRA

Domingo na PR-092 no trecho entre Quatiguá

Acidente complexo no KM 284 da PR-092 tirou a vida de um rapaz de 23 anos neste domingo, dia três, em Siqueira Campos.

Ele conduzia um VW/Gol (placas de Salto do Itararé) no trecho entre Quatiguá e envolveu-se com um veículo articulado Volvo/FH (placass de Vargeão/SC), cujo motorista de 66 anos sofreu apenas ferimentos leves.

Realizou o teste de etilômetro tendo como resultado 0,00mg/L.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense atendeu a ocorrência.