Ação conjunta em combate ao tráfico de drogas em J. Távora

Bando foi preso com maconha, crack e cocaína

A Polícia Militar de Joaquim Távora, neste sábado, 25, no Centro, realizou grande operação contra o tráfico de drogas.

Em patrulhamento, a equipe se deparou com um indivíduo, conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico, conduzindo o um veículo VW/Gol, cor preta.

Ao perceber que seria abordado, ele se evadiu sentido São Roque, mas foi abordado nas proximidades do Rio Jacaré. Indagado sobre sua reação ao ver a viatura, acabou confirmando que estava transportando drogas e que tinha dispensado uma bolsa contendo entorpecente, durante trajeto, na Rodovia.

Diante disso, os policiais foram o local indicado pelo abordado, e localizaram a referida bolsa no acostamento da Rodovia, e lá continham dois tabletes grandes de maconha. O rapaz disse que havia mais drogas em sua residência, na qual localizaram um pote contendo 56 pedras de crack e 15 buchas de maconha, já prontas para venda. O homem indicou para quem estava trabalhando, sendo, então, deflagrada uma operação, em conjunto com a Polícia Civil, para prender os demais traficantes, os quais foram abordados num sítio, onde estavam escondendo drogas, munições e armas.

Ao realizar o cerco, os policiais constaram movimentação típica do tráfico. Os suspeitos, que estavam armados, fugiram para uma mata, todavia, foram alcançados e detidos. No local, apreenderam a arma que os sujeitos estavam portando, sendo um revólver cal. 32, um carregador de pistola Glock, munido com projéteis 9 mm, e um saco contendo entorpecentes.

Na casa, foi abordado o indivíduo que seria o “patrão” do tráfico nesta situação, e também encontradas balanças de precisão, munições (calibre .380, .38, .22 intacta, .9mm), celulares, dinheiro e cadernetas com várias anotações sobre o tráfico de entorpecentes. Também, no local, apreendidos os veículos que eles usavam para esta atividade ilícita, conforme investigações anteriores.

A ação teve como resultados:

04 indivíduos presos;

01 revólver cal. 32;

04 veículos (03 automóveis e 01 motocicleta);

03 balanças de precisão;

01 carregador de pistola 9 mm;

01 munição .380;

1 munição .38;

1 munição .22;

32 munições .9 mm;

07 celulares;

02 cadernetas contendo anotações do tráfico;

R$ 3.837,00;

1,141 kg de maconha;

138g de crack;

53g de cocaína.