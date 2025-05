Foi apreendida em Carlópolis moto com chassi todo raspado

Motorista sem habilitação preso após perseguição Durante patrulhamento na Rua Bauínia, bairro Vista Alegre, nesta quinta-feira (29), a Polícia Militar visualizou uma motocicleta de cor azul, aparentemente sem escapamento e causando intenso ruído em via pública. A equipe acompanhou o veículo até a Rua Chuva de Ouro, onde realizou a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista e sua passageira. Questionado sobre sua habilitação, ele informou não possuir o documento. Durante a verificação da motocicleta, constatou-se que a placa presente no veículo não correspondia ao modelo abordado. Além disso, a numeração do chassi e do motor encontrava-se suprimida e lixada, impossibilitando a identificação do veículo.

Diante da situação, ele foi informado sobre as implicações legais da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A ação resultou na prisão de um homem adulto e na apreensão da motocicleta, que foi entregue à Delegacia da Polícia Civil.