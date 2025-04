Apreendida moto em S. Antônio da Platina

Condutor era menor

A equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento pela Avenida Oliveira Motta, no Centro de Santo Antônio da Platina, abordou uma Honda CG, cor prata, após flagrar dois indivíduos pilotando em alta velocidade e “cortando giro” na via pública.

Durante a abordagem, foi constatado que o condutor, menor de idade, não possuía habilitação e declarou ter adquirido a motocicleta de forma irregular. O veículo apresentava pendências administrativas, escapamento ineficiente e ausência de filtro de ar. Após consulta e verificação, a motocicleta foi apreendida e conduzida ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar, e quatro autos de infração de trânsito foram confeccionados.

O garupa, maior de idade, foi revistado e, assim como o piloto, não portava nenhum objeto ilícito. Após as orientações, ambos foram liberados no local. A PM segue realizando ações preventivas e de fiscalização para garantir a segurança no trânsito.