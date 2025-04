Apreendida MOTO irregular em Siqueira

Piloto também não possuía CNH

Policiais militares no início desta semana em patrulhamento pela Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com a Rua Paraná, em Siqueira Campos, identificaram uma Honda CG 160 FAN, de cor vermelha, transitando com escapamento irregular e emitindo ruído excessivo.

Ao ser abordado, o condutor acatou prontamente a ordem de parada. Durante a revista pessoal, não foi encontrado nenhum material ilícito, mas constatou-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta, por sua vez, apresentava outras irregularidades, como ausência de retrovisor direito e pneu em mau estado (“careca”).

A inspeção revelou que o veículo não possuía débitos administrativos registrados, mas devido às irregularidades, foi apreendida e encaminhada ao pelotão da Polícia Militar.