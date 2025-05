Apreendido crack em FRENTE de COLÉGIO

Ação da Polícia Militar de Cambará

Nesta segunda-feira, 17, a Polícia Militar de Cambará deteve três jovens na posse de drogas.

Os policiais miliares receberam uma denúncia de que três rapazes estariam vendendo drogas em frente a um colégio.

No local, os suspeitos foram abordados. Com eles foram apreendidas 39 pedras de crack (prontas para vendas), que escondiam em um terreno próximo, dinheiro e celular.

Os jovens foram identificados, dois com deles com 22 anos e outro com 18 anos, detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia local.