Apreendido menor horas após o ATO infracional (assista)

Tentativa de homicídio durante partida de futebol em Jacarezinho

A equipe de investigação da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho e do Grupo de Diligências Especiais (GDE), esclareceu em poucas horas uma tentativa de homicídio registrada nesta quarta-feira (29), no Bairro Aeroporto, em Jacarezinho. A rápida atuação das equipes resultou na identificação e apreensão em flagrante do adolescente apontado como autor do ato infracional.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu nas proximidades de um campo de futebol, onde a vítima foi atingida por um golpe de arma branca na região do abdômen. As apurações indicam que a agressão teve motivação fútil, após um desentendimento ocorrido durante a partida.

Assim que foi informada sobre a entrada da vítima na Santa Casa de Misericórdia para atendimento de urgência, a Polícia Civil iniciou uma série de diligências. Os investigadores realizaram buscas na região, levantamentos velados e ouviram testemunhas para esclarecer a dinâmica dos fatos.

A vítima precisou passar por uma cirurgia de emergência em razão de uma perfuração no fígado. Após apresentar quadro clínico estável e ser transferida para um quarto hospitalar, prestou depoimento ao delegado operacional, confirmando a autoria e os detalhes da ocorrência.

Diante da gravidade do caso, o adolescente foi encaminhado à 12ª SDP, onde foi lavrado o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional por ato análogo ao crime de homicídio qualificado tentado.

A autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pela internação provisória do menor, com o objetivo de que ele seja posteriormente encaminhado a uma unidade do Centro de Socioeducação (Cense), onde permanecerá à disposição da Justiça.