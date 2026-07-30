Apreendido trio por ROUBO em SANTO Antônio da Platina

Adolescentes são internados por assalto cometido em mercearia no fim de 2025

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu, na manhã desta quinta-feira (30), três mandados de internação contra adolescentes envolvidos em um ato infracional equiparado ao crime de roubo. As ordens foram expedidas pela Vara da Infância e da Juventude.

De acordo com a investigação, o caso ocorreu em dezembro de 2025, quando três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, invadiram uma mercearia localizada no Conjunto Habitacional Vitória Régia. Utilizando de arma falsa, eles renderam os funcionários do estabelecimento e subtraíram R$ 80 do caixa antes de fugirem.

Após o cumprimento dos mandados, os adolescentes foram encaminhados ao Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina, onde permanecem à disposição da Justiça.