Caminhão ficou dependurado em ponte na BR-153 (assista vídeos)

Perdeu freios em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho

Um VW 28.520 perdeu os freios e colidiu no anteparo da ponte sobre ribeirão Ubá, no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, às 16h18 desta quarta-feira, dia primeiro.

Uma mulher sofreu ferimentos leves, foi atendida pela Avançada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) transportada ao PS. de Jacarezinho sem lesões aparentes.

Houve colisão lateral seguida de tombamento. Saiu para o acostamento da faixa do sentido contrário para não bater nos veículos que seguiam na sua frente. Em seguida colidiu na lateral e tombou na cabeceira da ponte vindo a se imobilizar com a carreta sobre a ponte e o cavalo trator abaixo da ponte.

O fato causou paralisação na rodovia entre 16 e 19 horas.

A ponte mede 134 metros. A altura aproximada é de 12 a 14 metros.

William de Oliveira, 34 anos, morreu no mesmo local no dia sete de janeiro deste ano quando a carreta que dirigia despencou da ponte.

O Corpo de Bombeiros e a Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) platinense atenderam a ocorrência,

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida.

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.

No trecho do Norte Pioneiro passam, em média, 15 mil veículos por dia.

