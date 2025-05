Caminhão tomba com carga de madeira em TOMAZINA (assistam)

Na manhã desta terça-feira

Na manhã desta terça-feira, dia 20 , um acidente do tipo tombamento foi registrado no KM 47 da PR-422, em Tomazina. O atendimento teve início às 07h30m e foi encerrado por volta das 14h30m.

O veículo envolvido, um caminhão Mercedes-Benz MB3344, (placas de Jaguariaíva) transportava duas unidades de semirreboques, ambos também emplacados em Jaguariaíva e pertencentes ao mesmo proprietário. Segundo informações colhidas no local e relato do condutor de 29 anos, trafegava no sentido Wenceslau Braz–Tomazina quando Tombou à margem esquerda da via, considerando o sentido de deslocamento.

A carga de toras de madeira foi derramada na lateral da rodovia.

Apesar da gravidade do ocorrido, o motorista não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,00 mg/L de álcool no organismo.