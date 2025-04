Chefe de Instrução do TG de SAP transferido

Para Estado Maior do Exército em Brasília

O competente Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina, sargento Antônio Félix Martins (foto) vai trabalhar em Brasília.

Após dois anos servindo no Norte Pioneiro, será integrado na unidade d9 Estado Maior do Exército, na capital federal.

Félix tem 43 anos, é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e veio do 14° Regimento de Cavalaria Mecanizado, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina.

O 1º Sargento de Infantaria Leonel Teixeira Colomby, oriundo da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, de Pelotas-RS, será o substituto. Ele tem 43 anos, é casado e possui três filhos.

A equipe do Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina deseja sucesso na missão e que o Instrutor e sua família sejam muito felizes na acolhedora Cidade Joia.

Será realizada programação, ainda a ser divulgada, com início no dia 16 de novembro e término no dia 13 de dezembro, que contará com a formatura dos atiradores, jantar especial, cerimônia de transmissão do cargo do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra e culto ecumênico.

