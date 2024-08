Cobra Repórter pede medidas no trevo de Santa Mariana (vídeo)

Onde ocorreu fatalidade com dois óbitos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta sexta-feira (09), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando medidas imediatas para melhorar a segurança no trevo do município de Santa Mariana, localizado na BR-369, próximo à cidade de Bandeirantes.

O pedido, dirigido ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística e ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Paraná, destaca a urgência de intervenções no local, que é palco frequente de graves acidentes de trânsito.

O trevo, situado na interseção da BR-369 com a Avenida Prefeito Antônio da Silva Machado, tem sido alvo de críticas constantes de moradores e lideranças da região, preocupados com o elevado número de acidentes, muitos deles fatais. Nesta semana, mais uma tragédia abalou a comunidade: duas pessoas perderam a vida e uma ficou gravemente ferida após uma colisão entre um automóvel e uma carreta bitrem.

“Em meu requerimento, destaco a necessidade urgente de uma ação coordenada entre o Estado e o DNIT para implementar melhorias na infraestrutura do trevo. Entre as medidas propostas, estão a instalação de redutores de velocidade, como lombadas e radares eletrônicos, além de melhorias na sinalização horizontal e na iluminação pública.

A repintura das faixas de advertência e a colocação de tachões refletivos nas proximidades da rotatória também são apontadas como essenciais para garantir maior segurança aos motoristas”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

O parlamentar argumenta que tais intervenções são cruciais para prevenir novos acidentes e, sobretudo, salvar vidas. Ele ressalta que o elevado número de acidentes no local já foi amplamente documentado pelos meios de comunicação e que a resposta do Poder Público é aguardada com urgência pela população de Santa Mariana.

O requerimento aguarda agora a apreciação do plenário da Assembleia Legislativa, enquanto os moradores da região esperam por soluções que possam finalmente trazer maior segurança ao trevo de Santa Mariana (Imagens: Cleverson Rodrigues/Rádio Cabiúna).

