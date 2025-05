Comandante de Londrina visita 2º BPM

Objetivo é melhorar serviços prestados à comunidade

Nesta quinta-feira (29), o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Coronel QOEM PM Jeferson Agenor Busnello, visitou o 2º Batalhão de Polícia Militar em Jacarezinho. Ele foi recepcionado pelo comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Marcio Jaquetti, e demais oficiais da unidade.

A visita teve como objetivo estreitar laços institucionais e promover alinhamento estratégico entre o comando regional e o batalhão, buscando a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade. Durante o encontro, foram discutidas diretrizes operacionais e administrativas que visam à eficiência na atuação policial.

Após a recepção oficial, a comitiva percorreu instalações do batalhão, onde foram apresentados projetos e iniciativas desenvolvidos pela unidade. Os oficiais responsáveis pelas seções administrativas e operacionais explanaram sobre suas rotinas e desafios, reforçando o compromisso da corporação com a transparência e a excelência nos serviços prestados.

A presença do Coronel Busnello no 2º BPM representa um importante momento de troca de experiências e avaliação das estratégias adotadas pela unidade. Esse alinhamento contribui para o fortalecimento da Polícia Militar do Paraná e para a otimização dos recursos, garantindo maior eficiência na preservação da ordem pública e na atuação preventiva e repressiva contra ilícitos.

O levantamento realizado durante a visita é fundamental para subsidiar futuras decisões do comando regional e do Estado-Maior da PMPR, permitindo um planejamento cada vez mais eficaz e alinhado às necessidades da sociedade paranaense.