CIVIL FINALIZA A investigação sobre latrocínio tentado

Identificados cinco envolvidos no crime

A Polícia Civil de Jacarezinho concluiu as investigações sobre o grave crime de latrocínio tentado ocorrido na madrugada do último domingo (03) na Madeireira Pontal (foto) localizada na Rua Dom Fernando Taddey, no bairro Vila Setti.

As autoridades (foto acima, delegada Caroline dos Santos Fernandes e delegados Tristão Borborema e Amir Salmen) identificaram todos os cinco envolvidos na ação criminosa, sendo dois maiores de idade – já presos – e três adolescentes, que foram encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

No sábado (08), o MP formalizou a denúncia contra os dois adultos identificados, acusando-os pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores. O latrocínio, que é o roubo seguido de violência que resulta em morte ou tentativa de morte, é considerado crime hediondo, com pena prevista de 20 a 30 anos de reclusão. Já a corrupção de menores prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

Andamento das investigações e prisões realizadas

Desde que o crime foi registrado, a 12ª SDP mobilizou uma força-tarefa para esclarecer o caso com celeridade. A vítima, um caseiro de 58 anos que trabalhava no local, foi gravemente agredida durante a ação criminosa e deixou a cena do crime em estado crítico. O último boletim médico, divulgado neste sábado (08), confirmou que ele segue internado na UTI em estado gravíssimo.

As investigações estabeleceram que os criminosos tinham invadido a madeireira durante a madrugada, arrombando um depósito e subtraindo ferramentas de alto valor, como serra circular, lixadeira, plaina elétrica e soprador. A violência empregada contra o caseiro elevou a classificação do crime para latrocínio tentado, levando a uma mobilização intensa da Polícia Civil.

Menos de 24 horas após o crime, os agentes prenderam o primeiro bandido (foto abaixo), um homem de 38 anos, identificado como um dos principais autores. No dia seguinte, terça-feira (04),

o segundo envolvido, um jovem de 20 anos, também foi capturado. Ambos possuem antecedentes criminais e foram reconhecidos por testemunhas que os viram circulando na área momentos antes do crime. Além disso, a perícia técnica confirmou a presença da impressão digital de um dos investigados na cena do crime.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil também identificou outros três envolvidos, todos adolescentes, que tiveram participação direta na ação e foram devidamente encaminhados ao Ministério Público, responsável por aplicar as medidas socioeducativas adequadas.

Trabalho eficiente da Polícia Civil e próxima etapa do processo

A Polícia Civil enfatizou que o encerramento das investigações e a identificação de todos os envolvidos refletem a eficiência da equipe policial e o comprometimento com a justiça e a segurança da comunidade. O delegado-adjunto responsável pelo caso, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, destacou a atuação rigorosa da corporação:

“A missão da Polícia Civil foi cumprida na integralidade. Conseguimos identificar todos os autores do crime, realizar as prisões e encaminhar os envolvidos às autoridades competentes. Agora, compete à Justiça dar prosseguimento ao processo para que a punição seja exemplar. Nossa equipe se empenhou incansavelmente para que este crime não ficasse impune, garantindo a resposta que a sociedade espera”.

Com a prisão dos dois suspeitos adultos e o encaminhamento dos menores ao Ministério Público, o caso agora segue para julgamento. A expectativa é de que as penas aplicadas reflitam a gravidade do delito e reforcem a mensagem de tolerância zero contra crimes violentos na região de Jacarezinho.