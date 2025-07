Dois presos na zona rural em Carlópolis

PM apreende armas e motos adulteradas

Na tarde de terça-feira (16), a Polícia Militar realizou uma operação na zona rural de Carlópolis, que terminou com a apreensão de armas, munições e veículos com sinais identificadores adulterados. A ação aconteceu após denúncias de moradores sobre tráfico de drogas, tiros e motos suspeitas circulando por um local da região.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais revistaram algumas pessoas, mas nada de ilegal foi encontrado com elas. Porém, uma moto preta sem identificação foi achada perto do local. Enquanto fazia novas buscas, um homem tentou se esconder em uma casa ao notar a presença da viatura. Lá, os agentes encontraram uma motoneta verde com placa trocada.

Dentro da casa, havia um revólver calibre .32 com seis munições e também:

Três espingardas (uma socadeira, uma calibre .32 e uma de pressão adaptada para calibre .22);

Diversas munições de diferentes calibres;

Uma luneta e um celular.

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, após a realização do exame de corpo de delito.

A Polícia Militar reforçou que segue atuando firme no combate ao crime e na garantia da segurança dos moradores de Carlópolis e região.