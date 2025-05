Dois se FEREM em batida em Tomazina

PRE de Ibaiti atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu acidente com vítima na PR-272, em Tomazina, na sexta-feira, 14.

Um Ford/Fiesta, de Itapeva/SP, conduzido por senhor (61 anos) transitava pela Rodovia, no sentido de Tomazina até Pinhalão. No Km 59, quando tentou realizar cruzamento para acessar a via urbana, envolveu-se em acidente com uma Honda/NXR150 BROS, pilotada por homem (47 anos), que transitava em sentido oposto.

O piloto e a passageira (45 anos) tiveram ferimentos leves, sendo ambos encaminhados ao Hospital de Tomazina

Em consulta, constatou-se que a CNH do condutor do carro estava vencida há mais de 30 dias. Por sua vez, o piloto da moto não era habilitado. Os dois veículos também possuíam pendências administrativas.

Da chegada da PRE no local, nenhum envolvido estava presente, e os veículos já haviam sido retirados. Foram lavrados os autos de infração referentes.