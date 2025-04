Ex-governadora foi roubada (veja vídeo)

Celular arrancado de sua mão por um ladrão de bicicleta

A ex-governadora Cida Borghetti (foto de sua última visita ao Npdiario) informa que foi vítima de roubo no início da tarde desta sexta-feira (27) no bairro Batel, em Curitiba. Ela estava na calçada, nas proximidades do colégio Sion, quando teve o celular arrancado de sua mão por um ladrão de bicicleta.

Cida Borghetti pede para que ignorem mensagens enviadas e que já adotou os procedimentos para produção do boletim de ocorrência e bloqueio da linha do celular.

A ex-governadora é mãe da candidata a prefeita, Maria Victoria (PP). É o segundo caso, em dois dias, de violência e roubo em bairros centrais da capital relacionados à campanha e lideranças da legenda.

Na tarde de quinta-feira, 26, um dos carros alugados da campanha de Maria Victoria foi furtado, quando estava estacionado numa tranquila rua residencial das Mercês. Até o momento o veículo não foi encontrado.