Forças/PR resgatam desabrigados (assista)

Atendimentos envolvem acesso a regiões alagadas

Os bombeiros. policiais militares e rodoviários federais do Paraná já resgataram perto de mil pessoas no Rio Grande do Sul, que ainda enfrenta os problemas causados pelas chuvas em 346 municípios.

Os 34 bombeiros militares e dois policiais militares, com apoio de embarcações e um helicóptero, estão trabalhando nas cidades de Eldorado do Sul e Canoas. No final da semana passada os atendimentos foram em Porto Alegre e Lajeado. A força-tarefa vai ficar no Estado enquanto durar a situação de calamidade pública, em apoio ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do estado gaúcho.

Os atendimentos envolvem acesso a regiões alagadas para resgatar famílias que ficaram isoladas. Elas estão sendo alocadas em locais seguros e com atendimento das prefeituras. Alguns animais domésticos também estão sendo resgatados pelas forças paranaenses.

Nesta semana, em uma ação conjunta entre diferentes órgãos do Estado, o Paraná vai enviar alimentos, colchões etc para reforçar o auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A Sanepar doará 3 mil caixas, com 144 mil copos d’água potável para o consumo da população. Já a Ceasa/PR está de prontidão para enviar seis toneladas de comida.

Nesta segunda-feira (6), quatro caminhões-baú da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná irão para o estado gaúcho com colchões e kits dormitório (composto por cobertor, travesseiro, lençol e fronha) para atender as pessoas desabrigadas. Já o envio dos alimentos e copos d’água será organizado junto com a Ceasa/PR e com a Sanepar para serem encaminhados ainda no início da semana.

O Paraná também está unindo esforços na campanha SOS RS. A primeira-dama Luciana Saito Massa fez, no fim da tarde de sexta-feira (3), uma reunião virtual com mais de 250 prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e coordenadores da Defesa Civil de municípios paranaenses para reforçar o pedido de ajuda. Até a próxima quarta-feira (8), podem ser doados alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas. As doações podem entregues pela população em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Primeira aeronave da PRF a chegar no Rio Grande do Sul (RS) para auxiliar no apoio às vítimas das fortes chuvas e enchentes, o helicóptero deslocado do serviço aeromédico no Paraná realizou 29 resgates, retirando pessoas de situação de risco. A aeronave foi enviada ao RS no último dia 1º, mas em razão do mau tempo, só conseguiu chegar às áreas afetadas na tarde do dia 3, imediatamente começando a realizar resgates.

A equipe de resgate está operando na região dos municípios de Canoas e Eldorado do Sul, retirando pessoas ilhadas em áreas alagadas, onde não é possível a chegada de outros equipamentos de resgate. A atividade exige muita capacidade técnica da equipe, pois não existe local para pouso do helicóptero, sendo necessária a retirada das vítimas com técnica de içamento (McGuire) ou deixando a aeronave “pairando baixo”.

No dia 4, chegaram outras duas aeronaves, deslocadas de outros estados, ampliando o número de resgates. No total, as três aeronaves já resgataram 57 pessoas. Dentre as pessoas, estão idosos, gestantes, crianças e bebês.