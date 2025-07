Homem é PRESO por estupro de vulnerável em RIBEIRÃO CLARO

Acusado foi encaminhado ao DEPPEN de Ibaiti

Na tarde de domingo, 29 de junho, a Polícia Militar do Paraná cumpriu um mandado de prisão contra um homem acusado de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal. A ação ocorreu no município de Ribeirão Claro.

Com as informações sobre o mandado, os policiais intensificaram o patrulhamento na zona rural, próximo à residência do suspeito, e conseguiram localizá-lo. Após a abordagem, o homem foi encaminhado para a realização de exame médico em Carlópolis e, em seguida, levado ao DEPPEN de Ibaiti, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar com o cumprimento das decisões judiciais e a proteção da população, destacando a atuação eficaz do 2º Batalhão de Polícia Militar.

Em 2021, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN) foi transformado em Departamento de Polícia Penal do Paraná (DEPPEN), acompanhando a legislação federal que criou a Polícia Penal. Portanto, a sigla correta para o órgão atualmente responsável pelo sistema prisional do Paraná é DEPPEN.