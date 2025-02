Jeep de Salto do Itararé bate em Siqueira Campos

Caminhões de Londrina e Dois Vizinhos também

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima no sábado, 08, na PR-092.

Um M.BENZ/ATEGO 2425, de Londrina, conduzido por idoso (66 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido inicial de Quatiguá, quando no Km 292 envolveu-se em engavetamento com um caminhão VW/9.150, placas de Dois Vizinhos, cujo motorista era um homem (41 anos) e um JEEP/RENEGADE LGTD T270, de Salto do Itararé, dirigido por idoso (62 anos), os quais estavam em interrupção de marcha devido ao “Pare e siga”.

Assim, o M. Benz colidiu na traseira do outro caminhão, que por sua vez chocou-se com a traseira do Jeep.

O condutor de 41 anos teve ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro siqueirense.