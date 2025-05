Morre o SORVETEIRO platinense atropelado

Após ser velado na Funerária São Carlos/Platinense, o corpo de AGDO APARECIDO LOPE S (foto) foi enterrado neste domingo, dia nove, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Ele era sorveteiro (vendia picolés com carrinho nas vias públicas), solteiro e tinha 47 anos.

Na tarde da última quarta-feira (dia cinco) ele estava com sua bicicleta e foi atropelado no KM 39 da BR-153 próximo da Vila Sete, em Santo Antônio da Platina. Tentava atravessar a rodovia na zona urbana, mas teria sido atingido por um caminhão cujo motorista fugiu do local. Chegou a ser levado para o PS local e depois para uma unidade de saúde de Londrina, onde faleceu.