Moto em desacordo com as normas de trânsito

Condutor regularizou a situação

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, nesta quinta-feira, 27, deteve moto por irregularidades.

No centro da cidade uma Honda/CG Fan realizava manobra com apenas uma das rodas. Diante disso, procedeu-se a abordagem, e em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Todavia, a moto estava com seu retrovisor em desacordo com o Código de Trânsito brasileiro. Assim, houve recolhimento da motocicleta ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar. Após, o piloto trocou os retrovisores e a foi liberado com o automóvel.