Motociclista se fere em COLISÃO contra carro em Wenceslau

PRE de Ibaiti atendeu acidente em Weneslau Braz



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, no sábado (20), atendeu acidente com vítima na PR-092, em Wenceslau Braz.

Um I/Nissan Kicks, de Ponta Grossa, conduzido por homem (52 anos), e passageiros (65, 28 e 58 anos), transitava pela Rodovia, no sentido de Arapoti a Wenceslau Braz. No Km 248, em trevo, colidiu transversalmente com uma motocicleta, Honda/CB 300R, de Salto do Itararé, pilotada por homem (51 anos).

Os dois veículos tiveram danos e o piloto, ferimentos graves, o qual foi socorrido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital local. Nenhum ocupante do carro se feriu.

Os veículos foram liberados diante da ausência de pendências de licenciamento, sendo a moto guardada em imóvel rural vizinho e informado os familiares da vitima a respeito.