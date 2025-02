Mulheres presas com maconha em Andirá

Ação da Polícia Militar

Em execução de policiamento ostensivo na cidade de Andirá, a equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Ingá II, visualizou através das grades frontais de uma casa, um pássaro da raça coleirinha em uma gaiola e outro pássaro, aparentando ser da raça trinca-ferro, ambos silvestres, o que configura crime ambiental.

Em vista do flagrante, procederam pelo adentramento no imóvel, que estava destrancado, motivo pelo qual tiveram os policiais acesso ao quintal. Ocorre que no local flagraram dois pés de maconha, um deles da altura de 2m e o outro de 70cm.

De acordo com o conhecimento operacional, possuíam capacidade de produzirem maconha acima do limite permitido judicialmente (40g).

Foi solicitado o apoio da equipe ROTAM para as apreensões e prisões e, no mesmo instante, visualizou-se a moradora, posteriormente identificada através da janela frontal da casa, a qual recebeu voz de abordagem. Ela não se dirigiu ao exterior da residência, motivo pelo qual os policiais foram à sua direção, onde foi possível constatar a presença de uma segunda pessoa, sua genitora, que também foi abordada.

As duas apresentaram-se como responsáveis pela residência e tiveram ciência dos crimes cometidos, sendo que optaram por amigavelmente acompanhar a equipe, dispensado o uso de algemas.

Durante a remoção dos pés de maconha, foi possível notar que aos fundos do quintal havia outra gaiola com pássaro da raça trinca-ferro. Após o recolhimento de todas as apreensões, três pés de maconha e três pássaros, os objetos e as duas mulheres foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Andirá.