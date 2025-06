Operação reforça a segurança na Divisa PR/SP (veja vídeos)

Ação integrada entre cinco estado

Foi lançada na manhã desta segunda-feira (23) a Operação SULMASSP, uma grande força-tarefa de segurança que une os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A iniciativa tem como principal objetivo intensificar o combate ao crime organizado e reduzir a violência nas regiões de divisa entre esses estados.

A cerimônia de abertura aconteceu no Norte Pioneiro nas proximidades do 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, às margens da BR-369, perto da ponte que liga Jacarezinho (PR) a Ourinhos (SP).

Nessa região, os trabalhos envolvem o efetivo das Polícias Militares do 2º BPM (Paraná) e do 31º BPM (São Paulo), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal do Paraná. As ações em terra contam ainda com o importante suporte aéreo do Batalhão de Operações Aéreas da PM (BPMOA), ampliando o alcance e a eficiência das fiscalizações.

Operação interestadual estratégica – A sigla SULMASSP representa a aliança operacional entre os estados do Sul (PR, SC, RS), Mato Grosso do Sul (MS) e São Paulo (SP). A ação acontece simultaneamente nas cinco unidades da federação entre os dias 23 e 26 de junho, e tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho, além de coibir roubos de cargas, crimes violentos letais intencionais, ações do novo cangaço, entre outros delitos comuns às regiões de fronteira.

Patrulhamento aéreo amplia o alcance e a eficiência das ações

Com papel estratégico na Operação SULMASSP, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), da Polícia Militar do Paraná, reforça o trabalho das equipes em solo com suporte aéreo especializado. Criado para atuar na aviação de segurança pública, o BPMOA realiza missões que vão desde o radiopatrulhamento aéreo e apoio a operações policiais, até resgates, transporte aeromédico e ações conjuntas com outros órgãos de segurança e defesa civil.

Durante o lançamento da operação, a aeronave Falcão 01 – equipada com tecnologia de ponta – entrou em ação, realizando sobrevoos para monitoramento e apoio tático. Essa atuação foi essencial para o reconhecimento de áreas de difícil acesso, acompanhamento de movimentações suspeitas e suporte direto às equipes terrestres.

Integração entre forças garante ações coordenadas

A Operação SULMASSP conta com diversas frentes de atuação simultânea. Entre as ações planejadas estão:

Bloqueios rodoviários integrados , com apoio da PRF e demais forças de segurança;

Fiscalização em terminais rodoviários e estradas não pavimentadas , ampliando a cobertura das abordagens;

Vistorias detalhadas em veículos e embarcações , com foco especial na busca por drogas, armas e mercadorias ilegais;

Verificação rigorosa de documentos de veículos e condutores , visando identificar irregularidades;

Cumprimento de mandados de prisão e localização de foragidos da Justiça.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança em atuar de forma coordenada para proteger a população e combater o crime de forma efetiva nas regiões de divisa.

Segurança reforçada além das fronteiras

As forças de segurança estão trabalhando juntas, trocando informações e recursos para aumentar a presença policial nas regiões de divisa e proteger a população.

A expectativa é que a Operação SULMASSP se torne um exemplo de cooperação entre estados e sirva de modelo para futuras ações. O objetivo principal é reduzir os índices de violência, fortalecer a segurança pública e combater grupos criminosos que atuam nas fronteiras entre os estados.

Forças especiais garantem resposta rápida e eficiente

O Subcomandante do 2º Batalhão da PM, Major Carlos Ricelle Leal, está à frente da coordenação das equipes especializadas que participam da operação. Entre elas estão a ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Móveis), a ROCAM (Rondas com Apoio de Motocicletas), a Patrulha Rural e a Equipe de Operações com Cães.

Essa integração com a Polícia Militar de São Paulo permite ações mais rápidas e eficazes nas fiscalizações, patrulhamentos e abordagens em locais de risco.

Enquanto a ROCAM e a ROTAM garantem mobilidade em áreas urbanas e de difícil acesso, a Patrulha Rural foca na segurança das zonas agrícolas e estradas de terra. Já os cães farejadores têm papel fundamental na localização de drogas, armas e outros materiais ilegais.

A participação dessas equipes especializadas elevou a qualidade das operações e mostrou como a união entre os estados pode trazer resultados concretos no combate ao tráfico, contrabando e ao chamado “novo cangaço”.

Comandante do 2º Batalhão frente a tropa

O lançamento da operação na região de fronteira entre o Paraná e São Paulo contou com a presença e liderança direta do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, que exercerá o comando operacional da SULMASSP dentro da circunscrição do 2º BPM ao longo de sua execução. Sua participação ativa desde o início reforça o comprometimento da unidade com o enfrentamento ao crime organizado na região. O oficial destacou a importância da união entre as forças de segurança pública como ferramenta indispensável para garantir a paz e a ordem nas comunidades afetadas:

“A união das forças de segurança pública é a resposta mais eficaz contra o crime organizado. Ações como essa demonstram que, quando os estados trabalham juntos, conseguimos sufocar as rotas do tráfico, combater o ‘novo cangaço’ e proteger nossas comunidades com mais eficiência. É uma demonstração clara de que o crime não tem vez quando há cooperação e firmeza nas ações.”