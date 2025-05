Palhares parabeniza todos bombeiros de Jacarezinho por 40 anos (Veja Vídeos)

Pelos serviços prestados à comunidade

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e o vice, Antônio Neto, estiveram presentes na solenidade de comemoração dos 40 anos do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho.

A cerimônia, realizada na última sexta-feira, celebrou uma trajetória de dedicação e profissionalismo da corporação, que desde sua criação, em 12 de fevereiro de 1985, tem desempenhado um papel essencial no atendimento à população local e regional.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho é responsável pelo atendimento de quatro municípios: Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro e Carlópolis.

Ao longo de quatro anos, a corporação realizou cerca de 30 mil atendimentos, destacando-se pela qualidade e agilidade em suas ações.

O prefeito Palhares, que sempre foi um dos maiores apoiadores da corporação, aproveitou a ocasião para parabenizar os profissionais pelo trabalho incansável e ressaltou o compromisso da administração em continuar buscando melhorias para a segurança e o bem-estar da população.

“São 40 anos de muita dedicação e coragem, e é um privilégio para nós poder apoiar essa instituição tão essencial para nossa comunidade”, afirmou Palhares.

Uma das mais recentes conquistas da corporação foi a aquisição de um caminhão Mercedes-Benz zero quilômetro, equipado com tecnologia de ponta para combate a incêndios. O veículo foi adquirido por meio de uma parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, representando um importante avanço na infraestrutura do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho.

Durante a cerimônia, também foram homenageadas as empresas e entidades que contribuíram de forma significativa com o trabalho da corporação. Entre os reconhecimentos, destacaram-se a Prefeitura de Jacarezinho, JBS, BBA, Dallon Metais, Usina Jacarezinho, Usina Dacalda, Mitra Diocesana, Tiro de Guerra, Sesc, 2º Batalhão da Polícia Militar, Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e Rádio Nativa FM.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o vereador José Antônio Costa, representando o Legislativo Municipal, o tenente Arthur Borges, comandante do pelotão de Jacarezinho, o coronel Walter João Marques Luiz, o tenente-coronel Clodomir João Marafigo Junior, o major Ezequiel Roberto Siqueira, comandante dos bombeiros de Santo Antônio da Platina, subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, major Leal, e o gerente do Sesc, Dimas Fonseca, além de familiares e demais convidados.