Siqueira Campos: PM faz Operação “Baixa Criminal” nos bairros

Quatro notificações e prisão de um homem

No final da noite de quinta-feira, dia dez, a Polícia Militar conduziu uma operação no município de Siqueira Campos. A iniciativa, denominada Operação Baixa Criminal, envolveu policiamento ostensivo, preventivo e fardado, além de fiscalização de trânsito e abordagens estratégicas.

Durante as atividades, foram abordados 11 veículos, resultando na apreensão de uma motocicleta com sinal identificador adulterado, entregue à delegacia, e outra com pendências administrativas, encaminhada ao pátio do 2º Pelotão.

A operação também gerou quatro notificações e a prisão de um homem.