PM prende LADRÃO em Siqueira Campos

Tentou mas não conseguiu escapar

Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Militar realizou a abordagem e prisão de um ladrão em Siqueira Campos. A ação ocorreu após a equipe recebeu informações sobre um crime ocorrido no dia anterior num estabelecimento comercial da cidade.

Durante patrulhamento, receberam uma denúncia anônima indicando a presença do elemento as proximidades da rodoviária. Ao se deslocarem até o local, viram o indivíduo, que, ao notar, fugiu a pé pelas ruas centrais. Após acompanhamento tático e com o apoio de outras equipes, encontrado num terreno na esquina da Rua Prefeito Horácio José Teixeira com a Alagoas.

O indivíduo, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Levado ao Pelotão da PM para a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente apresentado à autoridade de plantão para os devidos procedimentos legais.