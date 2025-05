PM prende motorista bêbado: Wenceslau

Caminhoneiro bateu em Palio

Na cidade de Wenceslau Braz, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo estacionado. A equipe foi acionada diretamente na Companhia da PM para prestar atendimento ao fato.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram que o condutor do Mercedes-Benz/L1513, cor vermelha, ao realizar uma manobra de estacionamento, colidiu contra o para-choque dianteiro de um Fiat Palio Fire, cor prata, que estava parado. O motorista do caminhão relatou não ter percebido o impacto no momento da manobra, mas se prontificou a arcar com os danos causados.

Durante o atendimento da ocorrência, uma testemunha informou que o condutor do caminhão apresentava sinais de embriaguez. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem, constatando andar cambaleante, falas desencontradas e odor etílico. O motorista foi conduzido até a Companhia da PM e submetido ao teste do etilômetro, que indicou o resultado de 1,33 mg/L de álcool no sangue.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado ao hospital para exame de integridade física e posteriormente apresentado à Delegacia de Polícia para apreciação e providências cabíveis.