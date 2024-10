Polícia Civil completa 171 anos no PARANÁ

Solucionados 98% dos casos de feminicídios e 80% dos homicídios

Com a missão de conduzir investigações criminais de forma eficiente e exercer as atribuições de polícia judiciária do Estado, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) celebra, neste sábado (28), seus 171 anos de história e de prestação de serviços aos paranaenses.

A data traz números significativos. De janeiro a agosto, foram deflagradas 416 operações de repressão ao crime organizado. Além disso, o índice de solução de feminicídios foi de 98% e o de solução de homicídios foi de 80%, no mesmo período.

Nos últimos anos, os investimentos estaduais e o empenho dos policiais fizeram com que a PCPR se tornasse referência nacional. Em 2023, as 161 comarcas do Estado passaram a contar com a presença de delegados e também foram instituídas as 13 Centrais Regionais de Flagrantes, que modernizaram o atendimento à população e otimizaram o uso do efetivo policial.

Em 2022, aconteceu a maior contratação de delegados da história da instituição. Nesse mesmo período, foi lançado o programa PCPR na Comunidade, que já atendeu mais de 207 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em 123 municípios paranaenses ao longo de 266 edições.

Em 2021, a instituição deixou de ser responsável pela custódia de presos, permitindo que os policiais se dedicassem exclusivamente às atividades de polícia judiciária. Em 2019, a gestão elaborou e publicou seu planejamento estratégico, definindo como missão tornar a Polícia Civil do Paraná reconhecida nacionalmente pela excelência na investigação criminal.

“Desde a fundação da PCPR, cada policial tem sido fundamental para construir uma instituição que hoje é sinônimo de excelência e profissionalismo. Nosso compromisso é atingir a mais alta excelência técnica, oferecer atendimento verdadeiramente humanizado, aplicar as mais avançadas técnicas de inteligência e combater o crime organizado com eficácia”, destaca o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach.

HISTÓRIA – A PCPR nasceu junto com o Estado do Paraná. O decreto que instituiu o cargo de chefe de polícia foi assinado pelo imperador Dom Pedro II em 28 de setembro de 1853, antes mesmo da emancipação que separou o território paranaense de São Paulo, em 19 de dezembro do mesmo ano. Naquela época, a instituição detinha várias funções além das atribuições policiais, como o controle de animais nas ruas e a aplicação de multas.

Hoje, a Polícia Civil é responsável por exercer as atividades investigativas e pelo registro de identificação civil, sendo essencial para a garantia da segurança pública em âmbito estadual. A instituição atua para atender ao interesse público, seguindo padrões éticos e tendo como um de seus deveres a promoção e defesa dos direitos humanos.

“Embora ainda tenhamos desafios pela frente, tenho plena confiança na coragem e na determinação de nossos policiais civis para superá-los e continuar fazendo a diferença na vida dos paranaenses”, completa o delegado-geral.